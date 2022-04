Spectacle – Alice au Pays des merveilles Orthevielle Orthevielle Catégories d’évènement: Landes

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 11:00:00

Orthevielle Landes EUR Un spectacle proposé par la compagnie Décroche la lune.

D’après Lewis Carroll “Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de croire que c’est possible”.

À partir de 6 ans.

