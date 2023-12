Marché de Soultz Soultz-Haut-Rhin, 12 novembre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-12 08:00:00

fin : 2023-12-24 12:00:00

Situé dans l’ancienne soierie de Soultz, le marché du mercredi matin est une occasion d’acheter de bons produits du terroir et des fruits et légumes de saison le tout dans une ambiance conviviale ! Marché à l’extérieur du 1er avril au 31 octobre et dans la Soierie du 1er novembre au 31 mars..

Situé dans l’ancienne soierie de Soultz, le marché du mercredi matin est une occasion d’acheter de bons produits du terroir et des fruits et légumes de saison le tout dans une ambiance conviviale ! Marché à l’extérieur du 1er avril au 31 octobre et dans la Soierie du 1er novembre au 31 mars.

Situé dans l’ancienne soierie de Soultz, le marché du mercredi matin est une occasion d’acheter de bons produits du terroir et des fruits et légumes de saison le tout dans une ambiance conviviale ! Marché à l’extérieur du 1er avril au 31 octobre et dans la Soierie du 1er novembre au 31 mars.

EUR.

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller