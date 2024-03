SORTIES NATURE AMENAGER MON JARDIN AU NATUREL CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers, vendredi 29 mars 2024.

SORTIES NATURE AMENAGER MON JARDIN AU NATUREL CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers Deux-Sèvres

Comment faire de son jardin un écosystème performant et fonctionnel ? A l’aide de l’outil j’invente mon jardin et grâce à la visite de jardin, vous repartirez avec des clefs pour bien préparer votre sol et savoir l’enrichir, associer les cultures, prévoir vos rotations, économiser l’eau, ou limiter les adventices et accueillir les auxiliaires.

Animation proposée par Florian Migault (Jardinier médiateur)

Ouvert aux Adultes, Mineurs accompagnés ; Animation conseillée pour Adultes (+18 ans), Ados (12-18 ans), Enfants (7-11 ans) ;

Équipement recommandé Des bonnes chaussures, des vêtements chauds, son pique-nique

Partenaires financiers Agence de l’eau Loire-Bretagne et Région Nouvelle-Aquitaine .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-03-29 16:30:00

CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens

Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement SORTIES NATURE AMENAGER MON JARDIN AU NATUREL Les Châteliers a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Gâtine