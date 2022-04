SORTIE NATURE SUR LA ROUTE DES ÉCLUSES Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château Catégories d’évènement: Moselle

SORTIE NATURE SUR LA ROUTE DES ÉCLUSES Réchicourt-le-Château, 27 avril 2022, Réchicourt-le-Château. SORTIE NATURE SUR LA ROUTE DES ÉCLUSES Réchicourt-le-Château

2022-04-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-27 12:00:00 12:00:00

Réchicourt-le-Château Moselle Réchicourt-le-Château 8 EUR Des reflets du canal au sentier de l’éclusier de Réchicourt-le-Château. Venez découvrir les richesses d’un parcours où Nature et emprunte humaine se parent de leurs plus beaux artifices. Pascal Scharff, naturopathe et guide nature, vous invite à une balade bucolique de 5km en mode promenade douce mercredi 27 avril 2022 de 9h00 à 12h00. Payant. Places limitées. Enfants à partir de 10 ans. Pensez à adapter votre tenue en fonction des conditions climatiques ! Informations et réservations au 06 84 79 87 88 +33 6 84 79 87 88 https://grandeurnature.bio/ Réchicourt-le-Château

