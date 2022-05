Sortie nature : Au bord du lac… Taupont, 26 mai 2022, Taupont.

Sortie nature : Au bord du lac… Taupont

2022-05-26 – 2022-05-26

Taupont Morbihan

Sur les rives verdoyantes de l’Étang au Duc c’est la grande période d’activité chez les animaux en ce plein printemps. Venez vous ressourcer dans ces espaces présentant des milieux naturels variés ainsi que les espèces aquatiques. Vous découvrirez petites et grandes bêtes ou plantes lors d’une balade de 2h30 durant laquelle vous pourrez participer à inventorier la biodiversité. nLes sites de la Ville Goyat et les rives de l’Yvel, s’étendent sur une superficie de 6 hectares en bordure du Lac au Duc. Il propose un parcours de 1,5 km reliant le centre nautique (au sud) au village de la Rivière Cornillet (au nord). Ce circuit est inclus dans un itinéraire plus vaste, celui du Tour du Lac (14 km). nDe 14h30 à 17h. En compagnie de Yandra Naturaliste

