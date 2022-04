Sortie : balade contée dans l’Ill*Wald Sélestat, 21 mai 2022, Sélestat.

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 17:00:00

Sélestat Bas-Rhin

« Histoire de s'émerveiller… Balade contée dans l'Ill*Wald». Une princesse transformée en plantain, un escargot qui veut déménager dans le jardin d'à côté…autant de légendes et d'histoires mystérieuses et captivantes sur la nature et l'Ill*Wald, à découvrir en famille sous la conduite de Contesse Luciole.

Balade contée dans l’Ill*Wald en compagnie de Comtesse Luciole

+33 3 88 58 87 20

Sélestat

