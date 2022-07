Soirs d’été : Spectacle musical du groupe « Fabergosse » Marlenheim, 26 août 2022, Marlenheim.

Soirs d’été : Spectacle musical du groupe « Fabergosse »

7 rue du Général de Gaulle Marlenheim Bas-Rhin

2022-08-26 20:30:00 – 2022-08-26

Marlenheim

Bas-Rhin

Ce spectacle musical interactif, dès 5 ans, nous présente le Racantateur qui grâce à sa spectacommande, maîtrise le fil de l’histoire à son bon vouloir… Alors qu’il pensait racantater une classique histoire de sorcière au nez crochu, il est pris au dépourvu dès lors que cette dernière apparaît soudainement…

Une sorcière plus proche d’une version punk de Simone de Beauvoir que de la fameuse pensionnaire de la Rue Mouffetard. L’histoire prend alors une nouvelle tournure…

Côté musical, les chansons rythmant ce spectacle font résonner bons nombres d’influences et font voyager les spectateurs dans des contrées diverses : chanson française, rock, hip hop, flamenco, ska, raggae.

Buvette et bretzels sur place.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle « Les Roseaux ».

Ce spectacle musical interactif, dès 5 ans, nous présente le Racantateur qui grâce à sa spectacommande, maîtrise le fil de l’histoire à son bon vouloir… Alors qu’il pensait racantater une classique histoire de sorcière au nez crochu, il est pris au dépourvu dès lors que cette dernière apparaît soudainement…

Une sorcière plus proche d’une version punk de Simone de Beauvoir que de la fameuse pensionnaire de la Rue Mouffetard. L’histoire prend alors une nouvelle tournure…

Côté musical, les chansons rythmant ce spectacle font résonner bons nombres d’influences et font voyager les spectateurs dans des contrées diverses : chanson française, rock, hip hop, flamenco, ska, raggae.

Buvette et bretzels sur place.

En cas de mauvais temps, repli à la salle culturelle « Les Roseaux ».

Marlenheim

dernière mise à jour : 2022-07-01 par