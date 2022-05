Soirée tartes flambées Friesenheim Friesenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Friesenheim Bas-Rhin Friesenheim EUR Dégustation de tartes flambées. Animation musicale avec l'orchestre "Mon nom est Personne". En fin de soirée possibilité de merguez et saucisses. +33 6 81 19 62 83

