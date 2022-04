SOIRÉE SPECTACLE ET CONCERT Fresnay-sur-Sarthe, 7 mai 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

SOIRÉE SPECTACLE ET CONCERT Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe

2022-05-07 19:00:00 – 2022-09-17 Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

Une soirée spectacle et concert au Chapiteau Mimulus avec tout d’abord un spectacle de rue qui raconte l’histoire du nucléaire en 45 minutes avec une jonglerie atypique, un humour grinçant et une habile répartie… Approchez, approchez, ça va exploser ! Écrit pour s’adapter aux réactions et aux évènements prévisibles et imprévisibles de la rue. 45° sans eau est un savant mélange entre conférence gesticulée, théâtre de rue et performance circassienne.

En deuxième partie de soirée le groupe Cigany Mohawk vous fera danser avec sa musique punk et tzigane. Le groupe était passé sous notre chapiteau pour le tournage d’un clip.

Durant la soirée, la restauration sera assurée par un camion de pizza et la buvette sera ouverte sous le chapiteau. Réservation obligatoire afin d’assurer les quantité de restauration.

Réservations auprès de l’École de Cirque Mimulus au 06 12 69 84 51.

Tarifs : 8€ adultes / 5€ enfants.

Conférence gesticulée avec la Compagnie K.L et concert de Cigany Mohawk au Chapiteau Mimulus !

administration-mimulus@orange.fr +33 6 12 69 84 51 https://www.mimulus.fr/

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe

