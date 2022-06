Soirée Révolutionnaire – Défilé des «Sans-Culottes» Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Chaque année, en commémoration de la Révolution Française (1789) les habitants de la ville défilent habillés en costume de révolutionnaires pour revendiquer la fameuse « liberté, égalité, fraternité » et renverser la monarchie. à partir de 19h : bal des pompiers devant la caserne

20h : festival des fanfares au centre-ville

21h30 : défilé des sans-culottes au centre-ville

