Soirée repas animé d’Anim’Eugénie Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Soirée repas animé d’Anim’Eugénie Eugénie-les-Bains, 20 mai 2022, Eugénie-les-Bains. Soirée repas animé d’Anim’Eugénie rue rené vielle Salle d’animation Eugénie-les-Bains

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 23:00:00 rue rené vielle Salle d’animation

Eugénie-les-Bains Landes 16 16 EUR Anim’Eugénie vous propose sa nouvelle formule 2022 de repas animé !

Le contexte actuel ne permettant pas d’avoir de carcasses de canard se seront des travers de porc qui vous seront proposés toujours cuisinés par les bénévoles au barbecue !

Au menu : tourin, travers de porc, haricots verts, salade, tourtière.

La réservation se fait à l’office de tourisme d’Eugénie et la soirée est dansante. Anim’Eugénie vous propose sa nouvelle formule 2022 de repas animé !

Le contexte actuel ne permettant pas d’avoir de carcasses de canard se seront des travers de porc qui vous seront proposés toujours cuisinés par les bénévoles au barbecue !

Au menu : tourin, travers de porc, haricots verts, salade, tourtière.

La réservation se fait à l’office de tourisme d’Eugénie et la soirée est dansante. +33 5 58 51 13 16 Anim’Eugénie vous propose sa nouvelle formule 2022 de repas animé !

Le contexte actuel ne permettant pas d’avoir de carcasses de canard se seront des travers de porc qui vous seront proposés toujours cuisinés par les bénévoles au barbecue !

Au menu : tourin, travers de porc, haricots verts, salade, tourtière.

La réservation se fait à l’office de tourisme d’Eugénie et la soirée est dansante. OTC

rue rené vielle Salle d’animation Eugénie-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu Eugénie-les-Bains Adresse rue rené vielle Salle d'animation Ville Eugénie-les-Bains lieuville rue rené vielle Salle d'animation Eugénie-les-Bains Departement Landes

Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eugenie-les-bains/

Soirée repas animé d’Anim’Eugénie Eugénie-les-Bains 2022-05-20 was last modified: by Soirée repas animé d’Anim’Eugénie Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 20 mai 2022 Eugénie-les-Bains Landes

Eugénie-les-Bains Landes