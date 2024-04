Soirée rando& patrimoine Lieu-dit Saint-Jacques Tréméven, mercredi 24 avril 2024.

Soirée rando& patrimoine Lieu-dit Saint-Jacques Tréméven Côtes-d’Armor

Moment de partage privilégié en Falaises d’Armor !

Découvrez le patrimoine de Tréméven à la tombée de la nuit ! Profitons ensemble de la nature aux heures les plus calmes, alors que d’autres odeurs s’en dégagent et que d’autres habitants s’y promènent.

Marine et Marc-Henry seront vos guides pour cette immersion de 6 à 7 km. Quelques arrêts en leur compagnie vous permettront de repérer et de comprendre des éléments de patrimoine.

Rendez-vous à la chapelle de Saint Jacques, à Tréméven (22290) le mercredi 24 avril, à 20h. Munissez vous d’une lampe torche. Collation surprise au retour. Compter 2 heures de sortie, prévoir de bonnes chaussures de marche.

5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans sous la responsabilité de leurs parents. 40 personnes max. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:00:00

fin : 2024-04-24 22:30:00

Lieu-dit Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques

Tréméven 22290 Côtes-d’Armor Bretagne contact@falaisesdarmor.com

L’événement Soirée rando& patrimoine Tréméven a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de tourisme Falaises d’Armor