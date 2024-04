Laurent Chandemerle Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André, mercredi 29 mai 2024.

Pour ses 30 ans de scène, Laurent Chandemerle a construit son nouveau spectacle autour d’un monde connecté. Durant une heure et demie, le spectateur joue avec les claviers et les écrans, voyage au pays de Facebook, Twitter et Instagram, surfe sur Youtube ou Messenger… Même les fake news deviennent plus vraies que nature ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 20:30:00

fin : 2024-05-29

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

