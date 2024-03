Exposition Collectif Spered Kelt Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 29 mai 2024.

Exposition Collectif Spered Kelt Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

Art celtique contemporain

Spered Kelt, esprit celte, se nourrit de l’héritage celte, c’est-à-dire une manière de voir, de vivre, de ressentir le monde et s’enrichit en permanence.

C’est aussi une conception de l’existence qui prend en compte la vie et la mort, le visible et l’invisible, le naturel et le surnaturel, ce qui contribue à donner à chacun sa sensibilité personnelle.

Les oeuvres des artistes de Spered Kelt sont ainsi différentes dans leur facture mais sont toutes porteuses de la même sensibilité et touchent à l’universel.

Liste des membres Di Costanzo Christine Graveur, Gaucher Jakez Écrivain Calligraphe, Milet Didier Photographe, Milet Serge Peintre Poète, Nicol Gérard Photographe, Page Jacqueline Peintre, Paumier Brigitte Peintre textile, Ryan Nicole Peintre, Segalen Colette Peintre, Le Bras Yvon Dessinateur, Hakim Guy Peintre.

Visite artistique, le vendredi 31 mai à 18h. .

Début : 2024-05-29

fin : 2024-06-09

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

