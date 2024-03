Art celtique contemporain Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 29 mai 2024.

Art celtique contemporain Collectif Spered Kelt 29 mai – 9 juin Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T15:00:00+02:00 – 2024-05-29T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T15:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Spered Kelt, esprit celte, se nourrit de l’héritage celte. C’est-à-dire d’une manière de voir, de vivre, de ressentir le monde et de s’enrichir en permanence. C’est aussi une conception de l’existence qui prend en compte la vie et la mort, le visible et l’invisible, le naturel et le surnaturel.

Visite artistique le vendredi 31 mai à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition art celtique