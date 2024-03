Exposition Art Indigo Rue Touroux Binic-Étables-sur-Mer, jeudi 23 mai 2024.

Exposition Art Indigo Rue Touroux Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Association basée à Etables sur Mer, Art Indigo se compose de 25 artistes et artisans d’art locaux ou proches.

Majoritairement composée d’artistes, elle favorise l’organisation d’expositions locales ou foraines, voire de Salons d’art et Métiers d’Art comme celui de Binic, permettant à ses membres de faire découvrir leurs œuvres réalisées tout au long de l’année.

On retrouve dans sa composition des artistes et artisans d’art exposant indépendamment dans des salons tels Robien, Art à Bâbord, Paimpol et autres expositions renommées. D’autres exposants extérieurs et choisis avec soin viennent compléter les expositions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 15:00:00

fin : 2024-06-02 18:30:00

Rue Touroux La Galerie

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

