Formation voile habitable niveau 4 FFV saint quay portrieux Saint-Quay-Portrieux, mercredi 29 mai 2024.

Du 29 au 31 mai, l’ASUB Saint Brieuc vous propose une formation au niveau 4 FFV de voile habitable à Saint Quay Portrieux.

Tarif : 55 euros (pour les licenciés à l’AS), 70 euros (non licenciés).

Limité à 15 places.

Ce stage est réservé aux étudiants avertis ayant des connaissances en voile légère ou en voile habitable, ainsi qu’un expérience de la navigation côtière.

Programme:

Accueil à votre arrivée, présentation du stage, des autres stagiaires, préparation et prise en main du bateau pour le départ.

Les stagiaires vont alterner entre les apports théoriques (fonctionnement voilier, navigation, météo, réglementation) et les exercices pratiques. Ils s’exerceront aux manoeuvres à tous les postes, y compris sur un parcours.

À tour de rôle, les stagiaires prendront la responsabilité du bord, commanderont les manoeuvres et la navigation.

Le programme du stage s’affinera en fonction de l’équipage, des attentes du groupe et de la météo.

L’hébergement se fait à bord des bateaux, au port ou au mouillage selon le programme.

Formation qualifiante : si vous attestez de la maitrise théorique et pratique nécessaire, vous pourrez être certifié moniteur de voile niveau 4 voile habitable.

A prévoir pour la pratique : vêtements chauds, chaussures de sport ou de voile propres, Crème solaire, Lunettes de soleil, cordons de lunettes, casquette ou bonnet.

A prévoir pour l’hébergement : draps, duvet, oreiller, serviette de toilettes

A anticiper pour le stage : Déplacement jusqu’au port de Saint-Quay-Portrieux.

Inscriptions à partir du vendredi 15 mars à 13h sur le site mon espace siuaps

