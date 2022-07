soirée d’ouverture du Garonna Show Port-Sainte-Marie Port-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Port-Sainte-Marie

soirée d’ouverture du Garonna Show Port-Sainte-Marie, 7 juillet 2022, Port-Sainte-Marie. soirée d’ouverture du Garonna Show

Avenue du 11 novembre Salle de Basket Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne Salle de Basket Avenue du 11 novembre

2022-07-07 19:00:00 – 2022-07-07

Salle de Basket Avenue du 11 novembre

Port-Sainte-Marie

Lot-et-Garonne Port-Sainte-Marie 9 EUR Venez partager un moment festif pour la soirée d’ouverture du Festival Garonna Show à Port-Sainte-Marie autour d’une grillade! Au menu: faux filet-frites, accompagné de salade et fromage, tarte aux pommes, vin et café. Un menu enfant (steak haché, frites, glace) est disponible pour les moins de 12 ans. La soirée se fera bien évidemment en musique!

Salle de Basket Avenue du 11 novembre Port-Sainte-Marie

