Soirée Célibataire au dancing de l’Andalou 145 Allée de l’Andalou Villeneuve-de-Duras, 14 juillet 2023, Villeneuve-de-Duras.

Villeneuve-de-Duras,Lot-et-Garonne

L’Andalou vous propose tous les 2èmes vendredi du mois, une soirée célibataire. Choisissez votre bracelet de couleur à l’entrée. Réservée au plus de 30 ans, tenue correcte exigée..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 04:00:00. .

145 Allée de l’Andalou

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’Andalou offers you every second Friday of the month, a singles night. Choose your color bracelet at the entrance. Reserved for people over 30 years old, proper attire required.

Cada segundo viernes del mes, L’Andalou le ofrece una velada para solteros. Elija su pulsera de color en la entrada. Reservado para mayores de 30 años, se requiere vestimenta adecuada.

Der Andalusier bietet Ihnen jeden zweiten Freitag im Monat einen Single-Abend an. Wählen Sie am Eingang Ihr farbiges Armband. Reserviert für Personen über 30 Jahre, angemessene Kleidung wird erwartet.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT du Pays de Duras – CDT47