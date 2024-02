Apprenez la greffe des arbres fruitiers Masquières, samedi 23 mars 2024.

Apprenez la greffe des arbres fruitiers Masquières Lot-et-Garonne

Ouriel Ellert, concepteur en permaculture, vous propose un stage de formation à la greffe d’arbres fruitiers.

Venez comprendre la greffe, expérimenter, apprendre et partager autour de ce savoir, de manière simple et ludique, et repartez chez vous avec votre arbre greffé, en fin de journée.

Ouriel Ellert, concepteur en permaculture, vous propose un stage de formation à la greffe d’arbres fruitiers.

Venez comprendre la greffe, expérimenter, apprendre et partager autour de ce savoir, de manière simple et ludique, et repartez chez vous avec votre arbre greffé, en fin de journée. 60 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Ferme de Lartel

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine formation.permaculture@gmail.com

L’événement Apprenez la greffe des arbres fruitiers Masquières a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Fumel Vallée du Lot