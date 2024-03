Les Folies Vocales d’Agen Agen, mercredi 22 mai 2024.

Les Folies Vocales d’Agen Agen Lot-et-Garonne

Un festival original qui mélange la voix dans tous les genres et tous les styles musicaux (du classique au jazz en passant par la variété et les musiques du monde) sans oublier l’humour. Ce festival culturel essaie de toucher tous les publics avec une programmation de haut niveau dans les salles (Festival IN), en extérieur gratuit (Festival OFF) et pour les publics empêchés (Festival d’à côté). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22

fin : 2024-05-26

Dans toute la ville d’Agen

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@foliesvocales.com

