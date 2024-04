Atelier « Mon territoire, Mes Compétences », avec l’ERIP Moyenne Garonne 3, rue de l’observance – Marmande Marmande, jeudi 23 mai 2024.

Atelier « Mon territoire, Mes Compétences », avec l’ERIP Moyenne Garonne L’objectif de cet atelier est de découvrir les opportunités professionnelles et le bassin économique

de la Moyenne Garonne

Connaître le territoire de la Moyenne Garonne et ses activités, sa popu… Jeudi 23 mai, 11h30 3, rue de l’observance – Marmande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T11:30:00+02:00 – 2024-05-23T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T11:30:00+02:00 – 2024-05-23T14:00:00+02:00

L’objectif de cet atelier est de découvrir les opportunités professionnelles et le bassin économique

de la Moyenne Garonne

Connaître le territoire de la Moyenne Garonne et ses activités, sa population,

les métiers exercés, les métiers porteurs… pour tout public, actifs en reconversion, demandeurs d’emploi, étudiants en fin d’études, nouvel arrivant sur le territoire.

MARMANDE – 9 H 30

Jeudi 23 mai

3, rue de l’observance – Marmande 3, rue de l’observance – Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 05-53-64-47-88 »}, {« type »: « email », « value »: « eripmoyennegaronne@mlmg.fr »}]

ERIP Marmande