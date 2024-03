Stage aquarelle Atelier Vilcaz Villeneuve-sur-Lot, samedi 18 mai 2024.

Stage aquarelle Atelier Vilcaz Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Nous partagerons 3 jours en immersion dans l’aquarelle en mon atelier de peinture pour 2 jours et une journée en extérieur…

Les débutants et les confirmés sont les bienvenus. Nul besoin de savoir dessiner.

Le matériel est fourni.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

Atelier Vilcaz 18 Chemin de Massanès

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine corinne.vilcaz@gmail.com

