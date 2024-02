Animations Maison de Garonne Maison Garonne Boé, jeudi 1 février 2024.

La Maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne. Retrouvez dans notre agenda les dates des différentes animations que nous proposons tout au long de l’année : visites guidées, balades natures, ateliers jeune public, expositions…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-12-31

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine maison-garonne@ville-boe.fr

L’événement Animations Maison de Garonne Boé a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Destination Agen