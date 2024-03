Vide-greniers des Fraisiades Boulevard des Ormeaux Clairac, lundi 20 mai 2024.

Vide-greniers de Pentecôte (dans le cadre des Fraisiades).

Vide-greniers des Fraisiades (Boulevard des Ormeaux et Avenue des Déportés).

– de 7h à 17h pour les Visiteurs.

– à 6h pour les Exposants.

– Restauration et Buvette sur place.

– Photocopie Recto/Verso de la pièce d’identité obligatoire.

– Inscriptions à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Tonneins, 3 Boulevard Charles de Gaulle. Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h30. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 07:00:00

fin : 2024-05-20 17:00:00

Boulevard des Ormeaux Avenue des Déportés

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

