Auto poursuite sur terre UFOLEP Esclottes, samedi 11 mai 2024.

Auto poursuite sur terre UFOLEP, essais et une manche le samedi après midi, une course le dimanche en 2 manches et finales sur 5 tours avec 15 pilotes par manche.

Plus de 160 pilotes sont attendus en kart cross, tourismes et monoplaces.

Epreuve Nord Aquitaine UFOLEP 7 7 EUR.

Début : 2024-05-11 14:00:00

fin : 2024-05-11 19:00:00

Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Auto poursuite sur terre UFOLEP Esclottes a été mis à jour le 2024-03-13 par OT du Pays de Duras CDT47