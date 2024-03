Fééries Vénitiennes Nérac, samedi 11 mai 2024.

Fééries Vénitiennes Nérac Lot-et-Garonne

Les Fééries Vénitiennes de Nérac ce sont des déambulations de costumés vénitiens venus de France et de l’étranger, appartenant à divers groupes constitués d’amoureux de la culture italienne et ardents passionnés des costumes vénitiens et du célèbre Carnaval de Venise. EUR.

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

