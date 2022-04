Soirée de présentation de la saison culturelle Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Soirée de présentation de la saison culturelle Ribeauvillé, 23 septembre 2022, Ribeauvillé. Soirée de présentation de la saison culturelle Ribeauvillé

2022-09-23 20:30:00 – 2022-09-23

La Ville de Ribeauvillé vous convie à une soirée festive de présentation des spectacles de la nouvelle saison culturelle de la salle du Parc. Cette soirée festive vous permettra de découvrir, choisir et acheter vos billets de spectacle à tarif réduit. La soirée se poursuivra en toute convivialité autour d'un verre.

