Soirée concert Flamenco Rouffach, 2 avril 2022, Rouffach.

2022-04-02 19:30:00 – 2022-04-02 21:00:00

Rouffach Haut-Rhin Rouffach

EUR Entre tradition et modernité, des artistes de la scène flamenco vous convient à un concert envoûtant où musique et danse ne font qu’un. Venez découvrir ou retrouver l’ambiance d’un véritable tablao au château d’Isenbourg ! “Soleas” mélancoliques et majestueuses, “Bulerias” festives et rythmées, “Siguiriyas” lancinantes et tragiques marqueront le rythme de cette soirée…

Un voyage dans le flamenco traditionnel, éveil des sens le temps d’un soir dans une ambiance unique et chaleureuse !

