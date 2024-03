Soirée cabaret théatre Plogastel-Saint-Germain, samedi 9 mars 2024.

Soirée cabaret théatre Plogastel-Saint-Germain Finistère

Après avoir ri aux éclats avec le spectacle « Folle in Love », nous recevons C.V une pièce de Brendan de Roeck

avec ses deux excellents comédiens aussi touchants que burlesques Sophie de Roeck

et Nicolas le Quéré sous la mise en scène de mon Ami et grand enseignant de théâtre , transmetteur d’émotions et de vérité, Sébastien Magère.

Faites vite, ça va se bousculer au portillon!

Spectacle suivi d’un apéritif ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

Lieu-dit Kerourien

Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne lejardinsaintgermain@orange.fr

L’événement Soirée cabaret théatre Plogastel-Saint-Germain a été mis à jour le 2024-02-29 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN