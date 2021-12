Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe SIESTE SONORE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SIESTE SONORE Le Mans, 29 janvier 2022, Le Mans. SIESTE SONORE Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Le Mans

2022-01-29 – 2022-01-29 Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port

Le Mans Sarthe Venez découvrir, en mode sieste, la partition libre composée autour du piano par les bibliothécaires musicaux.



A partir de 12 ans

Nombre de places limité.



Durée : 1h00 +33 2 43 47 48 78 Venez découvrir, en mode sieste, la partition libre composée autour du piano par les bibliothécaires musicaux.



A partir de 12 ans

Nombre de places limité.



Durée : 1h00 Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-29 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Le Mans