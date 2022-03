Sentiers Plaisir : Sur les hauteurs du Hohbuhl et la bataille de Muckenbach Muhlbach-sur-Bruche Muhlbach-sur-Bruche Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin Dans l’après midi du 17 août 1914, les premiers coups de feu éclatent à la sortie de Grendelbruch. Cinq patrouilleurs français descendent de Muckenbach pour alerter les autorités quant à l’importance des troupes allemandes. C’est le début d’une bataille qui durera deux jours et fera plus de deux cent morts. Cette randonnée parcourt les chaumes d’altitude qui surplombent la nécropole, seul témoin du tragique épisode qui s’est joué ici. Histoire et panoramas exceptionnels ! RDV: 14h place de la mairie à Muhlbach-sur-Bruche. Départ : 14h15 maison forestière du Hohbuhl à Grendelbruch. Retour vers 17h30.

