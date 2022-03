Sentiers Plaisir : Bien être et contemplation selon Hildegarde de Bingen Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-07-14 13:30:00 – 2022-07-14 17:00:00

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck Découvrir le trésor de la santé selon Hildegarde de Bingen (contemplation- remèdes naturels -plantes à connaître dans la nature pour faire ses remèdes …) santé ou bien être… nouveau thème que je vous propose (je viens de finir deux ans de formation sur la santé selon Hildegarde de Bingen à l’institut HILDEGARDIEN et à la maison Sainte-Hildegarde à Reims

RDV : 13h30 gare de Schirmeck-La Broque. Départ : 14h parking du parcours de santé à Fréconrupt. Retour vers 17h

