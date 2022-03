Sentiers Plaisir : Autour des sources de la Bruche Bourg-Bruche Bourg-Bruche Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bourg-Bruche Bas-Rhin Bourg-Bruche Une balade «100% nature» au pied du Climont autour de la clairière du Hang. Emblématique de la vallée de la Bruche le Climont est aussi le château d’eau de la région. Cinq rivières et ruisseaux y prennent leur source qui, jadis, alimentaient les ateliers des verriers de la clairière du Hang ou les scieries à Haut-Fer…

De sobres fermes mennonites s’inscrivent naturellement dans le paysage… Ces lieux chargés d’histoire, sont des mines d’intérêts géologiques et botaniques… Départ : 9h30 parking de la gare de Bourg-Bruche. Retour vers 17h

