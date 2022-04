Séance de Yoga “Accueillir l’équinoxe d’automne” La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre Dans le cadre des animations estivales de l’office du tourisme de Hanau-La Petite-Pierre, venez participer à une séance de yoga avec Laura Schwartz, sur le thème « Accueillir l’équinoxe d’automne ». Rendez-vous au jardin des Poètes à La Petite Pierre.

Sortie gratuite – inscription obligatoire à l’Office du tourisme Les participants seront invités à amener, un tapis de yoga

une couverture

