CHORALE ACCORD'ELLES, 14 mai 2023, Savenay

2023-05-14

Loire-Atlantique Savenay . Le concert annuel de la chorale « Accord’elles », sous la direction du chef de chœur Bruno Colin, aura lieu à l’église de Savenay avec la participation des chœurs « A travers chant » de Saint-Nazaire et « Anne de Bretagne » de Nantes. La présence des ces trois chorales vous offrira des répertoires différents et harmonieux.

Au programme : Fauré, Dvorak et autres compositeurs de musique classique à découvrir.

Tarif : 12€ / Gratuit – 16 ans

