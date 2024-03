Atelier créatif – Œuf de dragon Médiathèque municipale Batz sur mer, vendredi 26 avril 2024.

Début : 2024-04-26T15:30:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T15:30:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

ATELIER OEUF DE DRAGON



De 15h30 à 17h à la Médiathèque

Viens fabriquer un véritable oeuf de dragon magique ou légendaire avec trois fois rien ! Un atelier participatif animé par les bibliothécaires.

Enfants à partir de 6 ans – sur inscription.

11, rue de la Plage

02.40.23.89.51

mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

https://mediatheque.batzsurmer.fr

