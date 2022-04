Salon Régional des Métiers d’Art Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire EUR 3 3 Salon Régional des Métiers d’Art organisé à Tournus. 40 artisans vous attendent pour vous faire découvrir leurs métiers et leurs passions dans les salles du quartier abbatial. contact@tournus-tourisme.com +33 3 85 27 00 20 http://www.tournus-tourisme.com/salon-regional-des-metiers-d-art-2021-156.html Salon Régional des Métiers d’Art organisé à Tournus. 40 artisans vous attendent pour vous faire découvrir leurs métiers et leurs passions dans les salles du quartier abbatial. Quartier Abbatial Place de l’Abbaye Tournus

