[Formation] Tous gamer ! Animer une séance jeux vidéo en bibliothèque avec les kits de la Médiathèque départementale Direction Départementale du Livre et du Multimédia Montbrison, mardi 14 mai 2024.

[Formation] Tous gamer ! Animer une séance jeux vidéo en bibliothèque avec les kits de la Médiathèque départementale Une formation de la Médiathèque Départementale pour le réseau Lecture publique de la Loire Mardi 14 mai, 09h15 Direction Départementale du Livre et du Multimédia Priorité aux personnels salariés et bénévoles des bibliothèques ligériennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T09:15:00+02:00 – 2024-05-14T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T09:15:00+02:00 – 2024-05-14T17:00:00+02:00

PUBLIC : En priorité aux personnels salariés et bénévoles des bibliothèques ligériennes et selon les thématiques et la disponibilité, à toute personne engagée dans la lecture publique.

OBJECTIFS

– mieux connaître les jeux vidéo

– appréhender leur place en bibliothèque

– savoir intégrer et gérer les jeux vidéo dans sa bibliothèque

– prendre conscience des potentialités du jeu vidéo en termes d’animation

– être en mesure d’organiser des actions en lien avec le jeu vidéo (atelier, découverte, tournois, etc.)

CONTENU

– jeux vidéo : définition, typologie, marché, matériel vs °

– place du jeu vidéo en bibliothèque (raisons, moyens, médiations et animations)

– créer du lien avec les autres espaces d’une bibliothèque

– découvrir et tester les outils proposés par la Médiathèque départementale

– médiations possibles

Plus d’infos: https://mediatheque.loire.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__programme_de_formation.xml

Direction Départementale du Livre et du Multimédia 12 Avenue Louis Lépine, Zone Industrielle de Vaure, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://mediatheque.loire.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__programme_de_formation.xml »}]

Jeux vidéo Médiathèque