Salon des Vins Bio & Narurels Espace Bayles Isle, samedi 2 mars 2024.

Salon des Vins Bio & Narurels Espace Bayles Isle Haute-Vienne

À partir de 10h.

Dédié aux vins bio, l’événement est coorganisé par le Lions Club Isle Val de Laurence et la cave Les Quilles de Saint Martial à Limoges. « Au profit des enfants malades »

Le salon est ouvert à tout public, professionnels et particuliers.

+ de 23 domaines viticoles bio, de toute la France

– Dégustation et vente directe, à découvrir et acheter sur place.

Les vignerons présents engagés dans une viticulture respectueuse du vivant.

Entrée payante + verre de dégustation offert. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 19:00:00

Espace Bayles 141 Avenue du Château

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

