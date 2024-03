Exposition L’Union Européenne et l’Environnement Médiathèque de Couzeix Couzeix, mercredi 1 mai 2024.

Exposition L’Union Européenne et l’Environnement Une exposition sur l’UE et l’environnement à découvrir tout le mois de mai à la médiathèque de Couzeix 1 mai – 1 juin Médiathèque de Couzeix Entrée gratuite

Plus d’informations au 0555922046

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T10:00:00+02:00 – 2024-05-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Tout au long du mois de mai, la médiathèque de Couzeix accueille l’exposition “L’UE et l’environnement” aimablement prêtée par la Maison de l’Europe de Limoges.

Médiathèque de Couzeix 3 allée des jardins 87270 Couzeix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

