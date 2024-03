Le gars des Callouins Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Limoges, jeudi 2 mai 2024.

Le gars des Callouins L’épopée de Désiré Le Fauconnier au sein de la 2e DB Jeudi 2 mai, 18h30 Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Entrée gratuite sans réservation

Le gars des Callouins

L’épopée de Désiré Le Fauconnier au sein de la 2e DB

Un film écrit et réalisé par Olivier Fély-Biolet

Les trois chênes productions

‟Rien ne me préparait à ça, je n’étais qu’apprenti boucher au début de la guerre ! ”

À 17 ans, alors qu’il se trouve à Port-Bail (Cotentin) au moment du débarquement, Désiré Le Fauconnier s’engage volontairement dans la 2ème division blindée du général Leclerc.

Dans les mois qui suivent, il participe à la bataille de Normandie, à la libération de Paris, à la bataille de Dompaire, au menuet de Baccarat, à la libération de Strasbourg, à la découverte du camp de Dachau et va prendre la Kehlsteinhaus (nid d’aigle d’Hitler).

Le documentaire le gars des Callouins retrace en 46 minutes l’épopée de cet homme qui témoigne à 96 ans. C’est la « petite histoire » d’un soldat méconnu qui croise celle de la « grande histoire » d’un homme d’exception, Philippe Leclerc de Hauteclocque.

La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur Olivier Fély-Biolet.

Ce film a obtenu le label 80e anniversaire de la Libération et le label 80e anniversaire D-Day & bataille de Normandie de la région Normandie.

Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555458444 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.resistance@limoges.fr »}]

