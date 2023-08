Cinéma – La Strada 9 Place Denis Dussoubs Limoges, 2 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h30.

Durée 2h.

La Strada (Federico Fellini) – 1954

Chef d’œuvre du 7e art, ce film peint le monde des saltimbanques, des arts forains à travers les paysages de l’Italie rurale et de l’âme humaine.

Synopsie.

Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina..

2024-05-02

9 Place Denis Dussoubs Cinéma Grand Ecran Centre

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8:30pm.

Duration: 2 hours.

La Strada (Federico Fellini) – 1954

A masterpiece of the 7th art, this film depicts the world of acrobats and fairground arts through the landscapes of rural Italy and the human soul.

Synopsy.

Gelsomina has been sold by her mother to Zampano, who brutalizes her and never stops cheating on her. Together, they take to the road, living miserably off Zampano?s strolling act. Then Il Matto (the madman) appears, a violinist and poet who is the only one who can speak to Gelsomina.

A las 20.30 h.

Duración: 2 horas.

La Strada (Federico Fellini) – 1954

Obra maestra del séptimo arte, esta película retrata el mundo de los acróbatas y de las artes de feria a través de los paisajes de la Italia rural y del alma humana.

Sinopsis.

Gelsomina ha sido vendida por su madre a Zampano, que la maltrata y no deja de engañarla. Juntos emprenden el camino, viviendo miserablemente del espectáculo ambulante de Zampano. Entonces aparece Il Matto (el loco), un violinista y poeta que es el único que puede hablar con Gelsomina.

Um 20:30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

La Strada (Federico Fellini) – 1954

Dieser Film ist ein Meisterwerk der 7. Kunst und zeigt die Welt der Gaukler, des Schaustellergewerbes, die Landschaft des ländlichen Italiens und die menschliche Seele.

Synopse.

Gelsomina wurde von ihrer Mutter an Zampano verkauft, der sie brutal misshandelt und ständig betrügt. Sie ziehen zusammen auf die Straße und leben elendiglich von Zampanos Gauklertätigkeit. Auf einmal taucht Il Matto (der Verrückte) auf, ein Geiger und Dichter, der als einziger mit Gelsomina zu sprechen weiß.

