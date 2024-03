Habiter le seuil Maison des arts et de la Danse Limoges, jeudi 2 mai 2024.

Habiter le seuil ONE BREATH Jeudi 2 mai, 20h00 Maison des arts et de la Danse Tarif général 20 € – Voir billetterie pour tarifs spécifiques

Début : 2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T21:20:00+02:00

Férue d’aventures marines, au croisement de la conscience de soi et du rapport au vivant, la chorégraphe Marine Chesnais base son travail sur la respiration, l’énergie, la fluidité. Avec Habiter le seuil, elle nous convie à une odyssée collective et immersive dans le grand bleu, et nous plonge aux origines aquatiques de l’Homme, dans un duo sous-marin où la danse ondule, réunit, inspire. Une pièce à couper le souffle !

Le spectacle est suivi de la projection du film Habiter le seuil, intégralement tourné en apnée, voyage chorégraphique et hypnotique qui nous emmène sous l’eau, le souffle suspendu…

DURÉE : 1h30

LIEU : Maison des Arts et de la Danse (MAD) / Limoges

CATÉGORIE : Chorégraphique

Maison des arts et de la Danse 76, rue des Sagnes Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 94 70 https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique https://www.youtube.com/user/OPERATHEATRELIMOGES;https://www.facebook.com/OperaLimoges/;https://www.instagram.com/OperaLimoges/;https://twitter.com/OperaLimoges [{« type »: « link », « value »: « https://operalimoges.fr/habiter-le-seuil »}] Un lieu de référence pour la danse

