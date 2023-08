Habiter le Seuil 76 Rue des Sagnes Limoges, 2 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h30.

Chorégraphie.

Création 2022 pour 2 danseuses

Description du spectacle

Férue d’aventures marines, au croisement de la conscience de soi et du rapport au vivant, la chorégraphe Marine Chesnais base son travail sur la respiration, l’énergie, la fluidité. Avec Habiter le seuil, elle nous convie à une odyssée collective et immersive dans le grand bleu, et nous plonge aux origines aquatiques de l’Homme, dans un duo sous-marin où la danse ondule, réunit, inspire. Une pièce à couper le souffle !

Le spectacle est suivi de la projection du film Habiter le seuil, intégralement tourné en apnée, voyage chorégraphique et hypnotique qui nous emmène sous l’eau, le souffle suspendu…

Réservation obligatoire à l’Opéra, par téléphone ou par mail (en lien)..

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm.

Duration 1h30.

Choreography.

Creation 2022 for 2 dancers

Show description

Fascinated by marine adventures, at the crossroads of self-awareness and relationship with the living, choreographer Marine Chesnais bases her work on breathing, energy and fluidity. With Habiter le seuil, she invites us on a collective, immersive odyssey into the deep blue, plunging us into the aquatic origins of Man, in an underwater duet where dance undulates, unites and inspires. A breathtaking piece!

The show is followed by a screening of the film Habiter le seuil, shot entirely underwater, a choreographic and hypnotic journey that takes us underwater, breath suspended…

Reservations required at the Opéra, by phone or e-mail (link).

A las 20h.

Duración 1h30.

Coreografía.

Creación 2022 para 2 bailarines

Descripción del espectáculo

Fascinada por las aventuras marinas, en la encrucijada de la autoconciencia y la relación con lo vivo, la coreógrafa Marine Chesnais basa su trabajo en la respiración, la energía y la fluidez. Con Habiter le seuil, nos invita a una odisea colectiva e inmersiva en el azul profundo, sumergiéndonos en los orígenes acuáticos del Hombre, en un dúo submarino donde la danza ondula, une e inspira. Una pieza sobrecogedora

Tras el espectáculo, se proyectará la película Habiter le seuil, rodada íntegramente bajo el agua, un viaje coreográfico e hipnótico que nos lleva bajo el agua, con la respiración suspendida…

Las reservas deben hacerse en la Ópera, por teléfono o por correo electrónico (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer 1,5 Stunden.

Choreographie.

Kreation 2022 für 2 Tänzerinnen

Beschreibung des Stücks

Die Choreografin Marine Chesnais, die von Meeresabenteuern begeistert ist und an der Schnittstelle zwischen Selbstbewusstsein und der Beziehung zum Lebendigen arbeitet, stützt ihre Arbeit auf Atmung, Energie und Fluidität. Mit Habiter le seuil lädt sie uns zu einer kollektiven und immersiven Odyssee durch das große Blau ein und führt uns zu den aquatischen Ursprüngen des Menschen, in einem Unterwasserduett, in dem der Tanz wellt, vereint und inspiriert. Ein atemberaubendes Stück!

Im Anschluss an die Aufführung wird der Film Habiting the Threshold gezeigt, der vollständig in Apnoe gedreht wurde. Eine choreografische und hypnotische Reise, die uns unter Wasser mitnimmt und uns den Atem stocken lässt…

Reservierung erforderlich in der Oper, per Telefon oder per E-Mail (Link).

