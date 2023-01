Salon de Pâques Soufflenheim Soufflenheim Soufflenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Salon de Pâques Soufflenheim, 1 avril 2023, Soufflenheim

2023-04-01 – 2023-04-02

2023-04-01 – 2023-04-02 Soufflenheim

Bas-Rhin Soufflenheim EUR Comme chaque année, le Salon de Pâques accueillera plus de 50 exposants. Les visiteurs y découvriront milles idées de décorations pour Pâques ! Lapins, œufs décorés… Des animations sont prévues pour les enfants. Exposition d’articles et cadeaux de Pâques (œufs peints, arrangements de table, couronnes de Pâques, poteries etc…) +33 3 88 05 79 30 Soufflenheim

