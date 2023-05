Japan Geek Expo Salle Roger Salengro, 17 juin 2023, Wattrelos.

Japan Geek Expo 17 et 18 juin Salle Roger Salengro 3€

Les 17 et 18 juin, retrouvez la Japan Geek Expo salle Roger Salengro.

: VF de végéta (Dragon ball gt) de Ben becker dans Olive et Tom et de Monkey (One piece).

Mais aussi ‘ ( Jurassic Park – Fast and furius)

Nombreux exposants et artistes, multiples spectacles japonnisants, présence de bornes d’arcade et de jeux vidéo

Tarif : 3€ l’entrée

Rendez-vous le 17 et 18 juin Salle Roger Salengro Wattrelos

de 11h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche

Salle Roger Salengro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00