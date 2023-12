SUPER LOTO Salle des fêtes Lerrain Catégories d’Évènement: Lerrain

Vosges SUPER LOTO Salle des fêtes Lerrain, 20 janvier 2024, Lerrain. Lerrain Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 Ouverture des portes 19h00- début des jeux 20h30 Tarif : (droit d’entrée)

1 planche de 6 cartons minimum par personne

6 cartons : 20 euros/Pers

12 cartons : 30 euros/Pers

18 cartons : 35 euros/Pers 100% Bons d’achat

2 FINALES à 500 € Buvette et petite restauration sur place.

Salle des fêtes

Lerrain 88260 Vosges Grand Est

