Habitants et Habitantes, mobilisez-vous pour votre mobilité ! Salle des associations Prissac, 4 décembre 2023, Prissac.

Prissac,Indre

Nous vous présenterons ce qui se fait sur le territoire en terme de mobilité, et commencerons à imaginer de nouvelles solutions..

Samedi 2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

Salle des associations

Prissac 36300 Indre Centre-Val de Loire



We’ll be showing you what’s being done in the region in terms of mobility, and starting to imagine new solutions.

Le mostraremos lo que se está haciendo en la región en materia de movilidad, y empezaremos a imaginar nuevas soluciones.

Wir werden Ihnen zeigen, was in der Region in Bezug auf Mobilität getan wird, und beginnen, uns neue Lösungen vorzustellen.

Mise à jour le 2023-11-30 par Destination Brenne