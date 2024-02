[Saison culturelle] Que Diable ! Rue de l’avenir Dives-sur-Mer, mercredi 13 mars 2024.

[Saison culturelle] Que Diable ! Rue de l’avenir Dives-sur-Mer Calvados

Lorsque la poésie d’un rappeur à la voix chaude se mêle à celle d’un violon envoûtant, il n’y a plus qu’un pas de l’asphalte aux Balkans, pour une création urbaine et sauvage. Et pour le reste Que Diable ! Il faut juste se laisser porter.

Florent Allame chanteurhip-hop

Clément Quemener violoniste

Concert gratuit, sur réservation.

Réservations à partir du 26 février auprès de la mairie de Dives-sur-Mer.

Lorsque la poésie d’un rappeur à la voix chaude se mêle à celle d’un violon envoûtant, il n’y a plus qu’un pas de l’asphalte aux Balkans, pour une création urbaine et sauvage. Et pour le reste Que Diable ! Il faut juste se laisser porter.

Florent Allame chanteurhip-hop

Clément Quemener violoniste

Concert gratuit, sur réservation.

Réservations à partir du 26 février auprès de la mairie de Dives-sur-Mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 19:00:00

fin : 2024-03-13

Rue de l’avenir Beffroi

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie mairie@dives-sur-mer.fr

L’événement [Saison culturelle] Que Diable ! Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge